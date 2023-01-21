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Сегодня, 18:58

Мишина назвала выбор Валиевой и Загитовой капитанами команд абсолютно правильным

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева и Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, поделилась мнением о капитанах команд на Кубке Первого канала.

Капитанами команд являются Камила Валиева («Нас не догонят») и Алина Загитова («Красная машина»).

— Как вам выбор капитанов в этом году? Много мнений по этому поводу.

— Оба капитана — очень популярные фигуристы. Наверно, самые популярные за последнее время, поэтому я считаю, что выбор абсолютно нормальный и правильный.

— Доживем ли мы когда-нибудь до времен, когда, например, ваша пара и Козловский/Бойкова были капитанами?

— Возможно. Думаю, что обе пары будут не против.

— Как Алина выполняет роль капитана? Что-то советует, поддерживает?

— Да, она нас поддерживает, желает хороших прокатов и создает доброжелательную и легкую атмосферу в команде, то есть ощущений соревнований нет и очень приятно выступать, просто получать удовольствие.

— По парным элементам не советует? У нее же есть шоу.

— Нет, для этого здесь есть Тамара Николаевна [Москвина].

Фигурное катание
Алина Загитова
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Камила Валиева
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