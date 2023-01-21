Гербольдт: «Константинова не добилась того, чего хотела в своей карьере»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на новость о том, что Станислава Константинова решила завершить свою карьеру.

— Станислава достаточно ярко выступала. Наверное, она не добилась того, чего хотела и планировала в своей карьере, но достижения у нее, конечно, есть. Впрочем, было понятно, что она уже не вернется, — сказала Гербольдт «РБ Спорт».

— Она планирует пойти в тренеры. Получится ли у нее?

— Не каждый спортсмен может быть тренером, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Сейчас многие хотят быть тренерами, но это довольно сложно. Возможно, что ей нужно дать время, чтобы проявить себя и уже тогда мы сможем поговорить на эту тему.

Станислава Константинова завершила карьеру в 22 года. Она становилась серебряным призером финала серии «Гран-при» в 2018-м, а также занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.