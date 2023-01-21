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Галлямов: «Мы все люди, на праздники можем позволить себе детское шампанское»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.

— Вчера, когда мы были на представлении, все говорили, какая у меня высокая прическа. Это получилось как-то случайно, я сам не заметил. Мемов было более чем достаточно. Они скрасили мой вечер.

— Как провел новогодние каникулы?

— Спокойно встретил с семьей. Мама, папа, бабушка и наш любимый кот. Вся наша семья была в сборе. Мы поехали на дачу. Конечно, в последнее время не каждый раз успеваю съездить на дачу, чтобы полностью с семьей провести время. Но все равно мы очень тепло и приятно встретили Новый год под огонек на Первом канале.

— Шампанское можно себе позволить в новогоднюю ночь?

Мишина: Это уже по выбору каждого!

Галлямов: Мы все люди, на праздники можем позволить себе детское шампанское (смеется).

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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