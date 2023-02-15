Алина Горбачева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

Читать «СЭ» в

Алина Горбачева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

За свое выступление она получила 74,51 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,46), третье — Агата Петрова (68,81).

16 февраля девушки представят произвольные программы.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Короткая программа

1. Алина Горбачева — 74,51 балла

2. Дарья Садкова — 71,46

3. Агата Петрова — 68,81

4. Мария Гордеева — 68,27

5. Елизавета Куликова — 67,88

6. Любовь Рубцова — 67,48

7. Алиса Юрова — 67,22

8. Надежда Понтелеенко — 66,94

9. Вероника Жилина — 66,94

10. Милана Лебедева — 66,14

11. Таисия Щербинина — 65,25

12. Виктория Морозова — 64,94

13. Елизавета Лабутина — 64,65

14. Мария Агаева — 61,64

15. Дина Хуснутдинова — 60,92

16. Софья Титова — 60,01

17. Лидия Плескачева — 54,91

18. Анастасия Марасанова — 54,75