Ученица Мишина рассказала, что ей пожелали Туктамышева и Семененко перед первенством России

Агата Петрова, тренирующаяся в школе «Звездный лед» у Алексея и Татьяны Мишиных, рассказала о том, кто из ее тренеров за что отвечает и что ей пожелали Елизавета Туктамышева и Евгения Семененко перед стартом первенства России.

«Я сделала, что могла, что поставлено. Надеюсь, что все было на хорошие уровни. Довольна, но есть, к чему стремиться. Все желали удачи — в том числе, Алексей Николаевич Мишин, Женя Семененко, Лиза Туктамышева.

Усложнение? Работаем не только над сложными элементами, но и над усложнением уровней вращений. Пытаемся поддерживать и улучшать.

Кто из тренеров за что отвечает? Татьяна Николаевна Мишина работает над всем — добавляет что-то, когда работаю с хореографом, говорит что-то и по технике. Софья Вячеславовна Самодурова помогает со всем, она ставила произвольную. Владислав Дмитриевич Сезганов он по технике, упражнениям, чтобы прыжки были ровными. Важно ли, кто стоит за бортиком? Мне главное, чтобы был тренер, чтобы сзади стоял человек, которому я могу довериться. Когда никто не может сопровождать, то тогда выставляет мама, тоже этому рада, в любом случае она мне поможет, я ее очень сильно люблю. Я ее всему научила, она подготовлена ко всему, все понимает. Лутц от флипа отличит. Я постаралась.

Без пяти минут тренер? Возможно. Один раз мне нужно было мальчика научить спецпрограмме. Он на год младше, он еще не отбирался на турнир Жука".