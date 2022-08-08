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Сегодня, 15:17

Алене Косторной потребуется операция из-за полученной травмы бедра

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за полученной травмы бедра.

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — сказала РИА «Новости» Спорт тренер фигуристки Елена Буянова.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года 18-летняя фигуристка начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Алена Косторная
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