Алене Косторной потребуется операция из-за полученной травмы бедра
Российская фигуристка Алена Косторная перенесет операцию из-за полученной травмы бедра.
«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — сказала РИА «Новости» Спорт тренер фигуристки Елена Буянова.
Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.
В марте 2022 года 18-летняя фигуристка начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
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