Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:24

Мишина рассказала, будет ли кто-то из фигуристов их группы менять спортивное гражданство

Читать «СЭ» в

Российский тренер Татьяна Мишина ответила, будет ли кто-то из фигуристов группы Алексея Мишина менять спортивное гражданство.

«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял. Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдет, у нас все останутся», — приводит слова Мишиной «РБ Спорт».

В группе Мишина занимаются такие фигуристы, как Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-mishina-iz-nashej-gruppy-menyat-grazhdanstvo-nikto-ne-budet-vse-ostanutsya/
Фигурное катание
0
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
В шахматном мире России присудили разгромную победу над Украиной. Аркадий Дворкович выиграл президентские выборы FIDE
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева анонсировала дебютный тренировочный прокат своей новой произвольной программы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости