Мишина рассказала, будет ли кто-то из фигуристов их группы менять спортивное гражданство

Российский тренер Татьяна Мишина ответила, будет ли кто-то из фигуристов группы Алексея Мишина менять спортивное гражданство.

«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял. Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдет, у нас все останутся», — приводит слова Мишиной «РБ Спорт».

В группе Мишина занимаются такие фигуристы, как Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.