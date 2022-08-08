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Сегодня, 15:24

Косторная рассказала об операции из-за травмы бедра

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная пропустит контрольные прокаты в сентябре, так как ей придется перенести операцию. Спортсменка отметила, что это старая травма, которая долгое время ее не тревожила.

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лед практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что пошла на обследование. В общем, уже завтра я ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею — на лед выйду не раньше второй половины сентября. Программы мы уже поставили. Они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что все сложится хорошо», — рассказала ТАСС Косторная.

18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20. Она тренируется в ЦСКА в группе Елены Буяновой, к которой перешла после второго в карьере ухода из команды Этери Тутберидзе и катка «Хрустальный» в школе «Самбо-70».

Источник: https://tass.ru/sport/15422187
Фигурное катание
Алена Косторная
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