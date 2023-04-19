Степанова: «У нас с Букиным есть острое желание показать еще что-то в спорте»

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала о дальнейших планах.

В марте стало известно, что Степанова и Букин перешли из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Александру Жулину.

«Мы прокатались с нашими тренерами 16 лет. Это долгий период времени, за который многое происходило, мы много чего выигрывали, получили огромный опыт. И благодарны за все, что у нас получилось и не получилось. Со стороны мы могли наблюдать, как работает команда Александра Жулина. И приняли в итоге решение, что это все-таки вариант для нас. Дело в том, что у нас не так много времени осталось кататься, не так много соревновательных сезонов», — приводит слова Степановой ТАСС.

Также она рассказала о тренировках в группе Александра Жулина.

«Действительно, в группе Жулина другое абсолютно все. От людей, каких-то внешних факторов, группы, раздевалок до мелочей. Но решение принято, другого выбора нет, мы должны это полюбить. И пока что те тренировки, которые мы уже провели, нам нравятся. Нам очень интересно. И у нас есть острое желание все-таки показать еще что-то в спорте. А это превышает все те эмоции, о которых я сказала», — добавила Степанова.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.