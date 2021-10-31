Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на «Гран-при Канады».

«Это фантастика в хорошем смысле этого слова. Валиева — это просто какой-то космос. Фантастика! Однако говорить о том, что она фаворит Олимпиады еще рано. Не надо вообще ничего говорить, надо наслаждаться, step by step (шаг за шагом). У нее был великолепный прокат, но существует еще Трусова и Хромых... Расслабляться нельзя», — сказал Жулин «СЭ»,

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.