Жулин — о выступлении Косторной на «Гран-при Канады»: «Ей нужно прибавлять в сложности»
13:10
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил в разговоре с «СЭ» выступление Алены Косторной на «Гран-при Канады», а также высказался о перспективах Туктамышевой на Олимпиаде.
— Сохранит ли Туктамышева свою нынешнюю форму до Олимпиады?
— Думаю, что да. Девочка ни разу не была на Олимпийских играх и, думаю, она очень хочет туда попасть.
— Косторная не попала в тройку на произвольной.
— Ей нужно прибавлять, конечно, в сложности. У нее на месте скольжение, красота... Но пока ей не хватает сложности, чтобы быть в топе.
Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.
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