Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил в разговоре с «СЭ» выступление Алены Косторной на «Гран-при Канады», а также высказался о перспективах Туктамышевой на Олимпиаде.

— Сохранит ли Туктамышева свою нынешнюю форму до Олимпиады?

— Думаю, что да. Девочка ни разу не была на Олимпийских играх и, думаю, она очень хочет туда попасть.

— Косторная не попала в тройку на произвольной.

— Ей нужно прибавлять, конечно, в сложности. У нее на месте скольжение, красота... Но пока ей не хватает сложности, чтобы быть в топе.

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.