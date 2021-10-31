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Жулин — о выступлении Косторной на «Гран-при Канады»: «Ей нужно прибавлять в сложности»

13:10
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил в разговоре с «СЭ» выступление Алены Косторной на «Гран-при Канады», а также высказался о перспективах Туктамышевой на Олимпиаде.

— Сохранит ли Туктамышева свою нынешнюю форму до Олимпиады?

— Думаю, что да. Девочка ни разу не была на Олимпийских играх и, думаю, она очень хочет туда попасть.

— Косторная не попала в тройку на произвольной.

— Ей нужно прибавлять, конечно, в сложности. У нее на месте скольжение, красота... Но пока ей не хватает сложности, чтобы быть в топе.

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.

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Данил Алешин все материалы автора
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