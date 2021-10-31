Шахрай назвал Валиеву главным фаворитом Олимпиады в Пекине

Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай оценил выступление Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Канаде и назвал спортсменку главным фаворитом Олимпиады в Пекине.

«Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано. Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании. Валиева каталась под музыку «Болеро», ей давалось все. Она исполнила три четверных прыжка, а все остальные элементы были выполнены безукоризненно. Разве что была совсем небольшая ошибка при выезде с тройного акселя. Но эта, назовем ее, помарка, не могла оказать существенного влияния на итоговые оценки. И совершенно не испортила впечатление от проката Камилы.



В результате разница между первым и вторым местом составила больше тридцати баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Остается пожелать ей сохранить такую же форму и ту же уверенность к выступлению в Пекине», — приводит «Советский спорт» слова Шахрая.

Сегодня, 31 октября Валиева выиграла этап «Гран-при» в Канаде, установив мировые рекорды в произвольной программе (180,89 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (265,08). Елизавета Туктамышева (232,88) заняла второе место по итогам турнира, Алена Косторная (214,54) стала третьей.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.