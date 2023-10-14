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Сегодня, 06:00

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции

1-й этап Гран-при России «Край Курая» покажут Первый канал и Okko Sport
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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1-й этап Гран-при России «Край Курая» пройдет в Уфе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Край Курая» в категории Мастеров спорта пройдет 14 и 15 октября. Соревнования будут проходить в Уфе. 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду.

Расписание соревнований и время начала трансляций:

14 октября, суббота

Мужчины, короткая программа -13:00

Женщины, короткая программа -14:45

Танцы на льду, ритм-танец -16:30

15 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа -12:30

Женщины, произвольная программа — 14:30

Танцы на льду, произвольный танец -16:30

Время начала соревнований — московское.

Фигурное катание
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