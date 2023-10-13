Дэвис и Смолкин выиграли ритм-танец на турнире в Будапеште

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место в ритм-танце на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy. Пара набрала 75,21 балла за программу.

Вторыми стали канадцы Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (71,92 балла). На третьей позиции разместились французы Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (69,37 балла).

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В июне 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход фигуристов в сборную Грузии.