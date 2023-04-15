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Командный чемпионат мира

Сегодня, 14:30

В фигурном катании — новые лидеры. Бум в сборной Кореи впервые после Юны Ким

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Команда Японии на World Team Trophy
Команда Японии на World Team Trophy.
Фото Global Look Press
Илья Малинин на World Team Trophy
Илья Малинин на World Team Trophy.
Фото Global Look Press
Фигуристы сборной Японии на World Team Trophy
Фото Global Look Press
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Японцы на командном чемпионате мира сенсационно только третьи.

Командный чемпионат мира
1. США — 125 очков.
2. Южная Корея — 95.
3. Япония — 94.

В Японии закончился командный чемпионат мира. Неофициальный, конечно, но очень приятный со всех сторон турнир — и для болельщиков, и для спортсменов. Россиян как чемпионов прошлого старта сменили американцы — наша команда не участвовала из-за санкций и не имела шанса защитить свой титул. А вот настоящую сенсацию совершили корейцы, отобрав серебро у хозяев.

Фигуристы сборной Японии на World Team Trophy
Фото Global Look Press

Медведева изменила регламент чемпионата

Турнир World Team Trophy был придуман в Японии и для японцев — он предполагает наличие сильных одиночников и фактически номинальное участие парных видов. В парах и танцах участвует только по одному дуэту от страны. В одиночном катании — по два участника. Долгие годы такой формат помогал хозяевам соревнований выигрывать или занимать места в тройке, даже не имея сильных пар. В этом году все не так просто, и сборная Японии могла оказаться даже на третьей строчке — Шома Уно снялся из-за травмы, а Каори Сакамото и Маи Михара выступили не в полную силу.

Регламент оказался полезным и для другой азиатской страны — Южной Кореи. После звезды фигурного катания Юны Ким у федерации не было стабильной одиночницы, но теперь, кажется, она есть. Хаин Ли удивляла всех еще в юниорах, но на прошедшем чемпионате мира она раскрылась и во взрослом катании. На командном турнире кореянка уже перехватила мировое лидерство. На один старт или надолго, увидим в следующем сезоне. Ее поддержала (хотя бы в произвольной) и Елим Ким.

Сборная Южной Кореи по&nbsp;фигурному катанию. Корейцы произвели фурор. Сенсации на командном чемпионате мира продолжаются

Долгое время не могу прийти к стабильности Джунхван Ча. О его компонентной стороне уже ходили чуть ли не легенды — наличие высокой второй оценки в катании корейца видно невооруженным глазом. У Ча примерно в три раза меньше четверных на две программы, чем у Ильи Малинина, но в Сайтаме пару недель назад это не помешало ему обыграть американца. Малинин даже задумался над тем, чтобы сократить количество четверных и поработать над второй оценкой — посмотрим, действительно ли он это сделает.

Корейцы как-то незаметно подобрались к тому, что долгое время не могли сделать россияне, победители прошлого командного чемпионата мира. Не имея сильного дуэта ни в парном катании, ни в танцах (там только последние места) за счет подъема в одиночном катании они боролись за серебро с японцами. У россиян же почти всегда были победы в парных видах, но не получалось в одиночных. И только в 2021-м все сложилось — после выступления Елизаветы Туктамышевой и до проката Анны Щербаковой уже было понятно, куда отправится золото.

Илья Малинин на World Team Trophy
Илья Малинин на World Team Trophy.
Фото Global Look Press

Новые лидеры в мировом фигурном катании

Формат World Team Trophy нельзя сравнивать с олимпийским. Да, определенные сходства точно есть, например участие всех четырех видов и балльная система оценивания. На Играх вклад пар и танцевальных дуэтов уравновешен с одиночным, там они не являются малозначимыми. Поэтому и шансов у россиян всегда было больше — медаль всегда фактически гарантирована, за золото надо было бороться. На следующей Олимпиаде такого не будет, но это другая история.

В чем же тогда смысл командного чемпионата мира? Во-первых, просто повеселиться. В конце сложного сезона фигуристам приятно снять ответственность, нарядиться в яркие костюмы, подготовить смешные сценки, потанцевать и попеть с командой. А если еще приправить это хорошими прокатами, личными рекордами и призовыми, то вообще сказка. Персональные лучшие достижения, кстати, на этом турнире стали давать не сразу. Сначала он считался просто коммерческим стартом, не относящимся к настоящим соревнованиям. Но после 160 баллов Евгении Медведевой в произвольной программе систему решили изменить и считать такие достижения официальными. И даже считать сумму короткой и произвольной для фиксации рекордов, хотя она не имеет никакого значения для итогов турнира.

Ситуация немного спорная, ведь на последнем старте сезона, еще и таком душевном, судьи часто не скупятся на рекордные баллы. Мэдисон Чок/Эван Бейтс, например, переписали сразу три, отобрав их у великих Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона. Справедливо ли это?

Илья Малинин. Япония теряет важные очки на чемпионате мира. Малинин может привести США к победе?

С другой стороны, если фигуристы действительно показали лучшие прокаты в истории или в своей карьере, почему не отметить это? Илья Малинин в короткой был крайне убедителен — там у него не было такой же гигантской ответственности, как в произвольной. И он катался достаточно легко и эмоционально, четко исполняя элементы. Получил почти 105. И еще два фигуриста заработали за гроссмейстерскую сотню — Кевин Эймоз и Джунхван Ча. Но ведь заслужили.

С произвольной Малинин не справился, едва ли не впервые в сезоне упав с уже коронного четверного акселя. С лутцами тоже возникла беда, так что героями стали другие. Все тот же Ча, Маттео Риццо, Аймоз. Им не удалось пробить даже 190, прокатов идеальных в итоге не было, но хорошие все равно остались в памяти.

Америка уверенно победила на командном чемпионате мира, привезя отрыв в 25 очков. Если сравнивать, то представьте, что за двух участников американцы получили бы 0 баллов, но все равно бы выиграли. А вот второе место сенсационно заняла Корея, выиграв 3 из 4 соревнований одиночников. А вот хозяева турнира, японцы, только третьи. Так на карте мирового фигурного катания снова появилась Южная Корея, с крутыми фигуристами, стабильными, компонентными и уверенными в себе. И считаться с ними придется всем.

Фигурное катание
Сборная США по фигурному катанию
Сборная Японии по фигурному катанию
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