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Фигурное катание

Сегодня, 07:00

ISU готовит чемпионат мира среди ветеранов. Вместе с любителями там выступит легенда фигурного катания из Японии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Мидори Ито.
Мидори Ито в 1992 году.
Фото Global Look Press
Главной звездой нового турнира станет Мидори Ито.

Сезон в фигурном катании подходит к своему логическому концу. Пока в России последние старты проводят только юниоры, на международной арене идет командный чемпионат мира. Но даже после него в мае еще будут любопытные старты. К примеру, ISU хочет по-новому запустить турниры для ветеранов — фигуристов, которые уже завершили свою карьеру много лет назад, но до сих пор скучают по льду.

Что интересно, выступать и соревноваться они будут с любителями. Среди участников ближайшего турнира в Оберстдорфе будет, к примеру, японка Мидори Ито — первая квадистка в истории. Чего ждать от таких соревнований и какие перспективы у этой идеи?

Фигуристка Мидори Ито.
Мидори Ито.
Фото Global Look Press

Технический гений из 1990-х возобновит карьеру

Вы давно слышали про Мидори Ито? Это фигуристка из начала 1990-х, и известна она прежде всего тем, что первой смогла установить сразу несколько исторических достижений. Загибаем пальцы: она первая женщина, приземлившая каскад из двух тройных (1981), каскад двойной риттбергер + тройной риттбергер (1983), пять разных тройных прыжков на соревнованиях (1988), шесть тройных прыжков на соревнованиях (1989). А кроме того, Ито первая, кому покорился тройной аксель на Олимпиаде. Причем три с половиной оборота она уже тогда комбинировала с каскадами из тройных. Ито — культовая фигура для спорта и особенно для Японии. Собственно говоря, она открыла для страны интерес к виду и стала первой японской суперзвездой. У нее была долгая и насыщенная карьера.

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Что ж, теперь Мидори вновь будет выступать за Японию на чемпионате мира. Чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады попала в списки на ЧМ-2023 в Оберстдорфе. Скажете, что ЧМ уже прошел в марте в Сайтаме, а командный сейчас идет в Токио? Так речь идет о другом чемпионате мира — среди ветеранов. ISU активно развивает фигурное катание среди взрослых любителей. В этом виде спорта до сих пор есть кубертеновская традиция называть любителями тех, кто ездит на Олимпиаду и ЧМ. Но давайте не будем обманывать себя. Мало того что на тех же этапах «Гран-при» есть солидные призовые (что уже не делает тебя любителем), так и в принципе тренировки по два раза в день на льду назвать хобби проблематично, даже если формально спортсмены считаются врачами или юристами. Так что сейчас речь о настоящих любителях, которые выходят на лед в выходные и после работы.

Лучший пример для ISU — турниры «мастерс» по плаванию

Но при чем тут Мидори Ито? Дело в том, что уже существующие турниры Adult Skating практически не получают внимания общественности. Да что уж говорить, и сам ISU относится к ним постольку-поскольку. Изначально инициатива о поддержке массового любительского катания пошла от Федерации фигурного катания Германии. В главном «фигурном» городе страны Оберстдорфе и проводили эти соревнования. Со временем они получили особый статус, правда, поддержка ISU не была полноценной даже на информационном поле. К примеру, на сайте Международного союза конькобежцев не публиковались ни стартовые списки, ни итоговые протоколы. Так что хоть турниры и считались аналогом чемпионата мира, реального ощущения масштабного события не было. А ведь у ISU есть перед глазами примеры, как нужно подходить к делу. Например, турниры серии «мастерс» от FINA, за которыми следить порой не менее интересно, чем за большим «водным» ЧМ.

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По аналогии с «мастерс» Adult Skating подразумевает возрастные категории. Минимальный возраст — 28 для одиночников и пар. 25 — для представителей синхронного катания (их также допускают соревноваться). Есть и крайняя планка — желающих старше 78 лет показать свои навыки на соревнования не пропустят. Сейчас ISU решила необычным образом привлечь интерес к любительскому спорту, скрестив его с профессиональным. С этого года помимо возрастных категорий будут еще и категории по уровню мастерства. Участники чемпионатов мира, Европы, этапов «Гран-при» — в одной категории. Взрослых национальных стартов — во второй. Юниорских турниров и детских — в четвертой. А те, кто встал на коньки впервые только во взрослом возрасте, соревнуются отдельно, чтобы сохранять честное соперничество. Дивизионы назвали «золотым», «серебряным», «бронзовым» и так далее.

Фигурист Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вернуть ветеранов в спорт уже пытались

Пока что из реально больших звезд подписалась под идею только Мидори Ито. Тем не менее сама идея крайне перспективна. Ведь помимо ожидаемого медийного интереса к стартам, который поможет продвижению любительских соревнований, подобный подход может вернуть на лед кумиров прошлых лет. А это ли не подарок для фаната? Надо, конечно, сказать, что это уже далеко не первая подобная попытка. В 1990-х и нулевых активно развивалась идея чемпионата мира среди профессионалов. Правда, у турнира не было ни должного статуса, ни нормальной спортивной составляющей — только пафосное название (специфику появления которого мы уже объяснили). А затем, когда сняли запрет с участия действующих фигуристов, интерес к такому формату и вовсе пропал. Поэтому Алексея Ягудина называют могильщиком «профессиональных» турниров. В 2012-м была еще одна попытка их возродить, но безуспешно.

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Отчасти желанием вернуть звезд прошлого можно объяснить и недавний турнир шоу-программ в России. Что иронично, победил на нем снова Ягудин. Тем не менее проект от ISU выглядит жизнеспособным хотя бы потому, что у соревнований будет четкий регламент, а участникам прописан даже минимальный технический уровень. Разный, в зависимости от дивизиона участия. Любительский спорт — основа спорта высших достижений. Даже если не говорить пафосные вещи про здоровый образ жизни, есть прямая корреляция между занятиями взрослых людей спортом и успехами сборных команд. Родители, которые сами катаются, с большим интересом приведут в секцию своего ребенка, который, не исключено, сможет бороться за высокие места на официальных соревнованиях. Кроме того, занимающиеся любители — это основа для фонда болельщиков. А фанаты — это базис финансовой состоятельности любого спорта.

Фигурное катание
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