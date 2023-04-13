Япония теряет важные очки на чемпионате мира. Малинин может привести США к победе?

Осечка Каори Сакамото и провал мужчин может дорого стоить фаворитам.

Изначально казалось, что нынешний командный чемпионат мира, или командный Кубок мира (ведь его статус ISU полноценно признавать отказывается), пройдет без должной интриги. России по понятным причинам нет, хотя старт и коммерческий, так что японцы после трех золотых медалей на ЧМ в Сайтаме командное золото, да еще и у себя в Токио, должны были вроде как легко завоевать... Но как бы не так — итоги коротких программ первого дня удивили всех.

Кто бы мог подумать, что Япония будет только третьей, а на второе место выйдет Южная Корея! Лидер японской сборной Каори Сакамото не выдержала давления, а мужчины без Шомы Уно и вовсе провалились. Неужели Илья Малинин со сборной США идут к неожиданому золоту?

Каори Сакамото. Фото Global Look Press

Ключевым видом дня стало мужское катание

Каори Сакамото стала капитаном сборной после того, как стало известно, что на турнире не будет Шомы Уно. И это справедливо, она сейчас на просто лучшая японская фигуристка, а лучшая фигуристка планеты (возьмем россиянок за скобки) с двумя подряд победами на ЧМ. Текущий сезон для нее выдался непростым, но все-таки Каори сумела доказать, что остается лучшей без учета российской сборной. Но, видимо, и она не железная. По сезону у Каори уже были ошибки в короткой, и в Токио она также не смогла откатать идеально. Пусть даже с падением лояльность местных судей позволила Сакамото обойти Изабо Левито (и вместе с тем заработать важные баллы в противостоянии с США). Но вот лучший прокат в жизни от Хэ Ин Ли все равно лишил японку первого места. Так что перед следующим видом у американцев сохранилось преимущество.

Мужское катание тоже по идее должно было стать японским козырем. Шома Уно так уверенно откатал в Сайтаме, что представить себе, как он уступает американцам, было тяжело. Да и к тому же у Джейсона Брауна нет сложного контента, а у Ильи Малинина — компонентов. Но вот незадача — незадолго до старта турнира Уно снялся из-за травмы. Поэтому надежды японской сборной были разве что на опыт Казуки Томоно да на юношескую удаль Шун Сато. Но последний и вовсе сорвал прокат, а Томоно не смог выдать максимум. Ребята не только проиграли Малинину и Чжун Хван Ча, что было ожидаемо. Их обошел и француз Адам Сяо Хим Фа, и итальянец Даниэль Грассль. Но, что еще важнее, выше двух японцев расположился Джейсон Браун, пусть и можно долго спорить о том, насколько справедливо ставить 95 баллов за прокат без четверных.

Сборная Японии по фигурному катанию. Фото Global Look Press

Американцев ставят в пример

Но таковы современные тенденции судейства, и по ним Браун — мировой топ. Томоно на седьмом месте и Сато с 11-м в короткой сделали позиции Японии весьма шаткими, и сейчас даже серебро для них уже не выглядит гарантированным. К тому же у них есть и так проседающий вид — танцы на льду. Дайсуке Такахаси, конечно, ставят лояльные баллы как чемпиону мира и кумиру миллионов. Однако реально приблизиться к тройке лучших в дуэте с Карой Мурамото он не смог бы при всем своем желании. Особенно когда на мировой рекорд идут Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Их баллы, кстати, привел в пример Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину бывший тренер лучшего российского дуэта Денис Самохин. «По сравнению с теми баллами, которые получили Худайбердиева/Базин на чемпионате России, у Чок/Бейтс баллы должны быть еще в два раза больше», — не скрывая иронии, сказал специалист в комментарии федеральному спортивному телеканалу.

Впрочем, Мэдисон и Эвану до этого дела нет. Их сборная лидирует и с приличным отрывом — достать японцам их будет тяжело. Пока задача хозяев — забрать серебро у Кореи! А вторая азиатская сборная, которая попала на турнир в последний момент взамен России и Грузии, может сенсационно закрепиться в тройке. Среди конкурентов — Франция и Италия. Канада на последнем месте — и это тоже своего рода сенсация.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy). Токио, Япония

Общий зачет (после 3 видов из 8)

1. США — 50 очков

2. Южная Корея — 39.

3. Япония — 36.

4. Франция — 34.

5. Италия — 28.

6. Канада — 26.

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 105,90.

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 101,33.

3. Кевин Аймо (Франция) — 100,58.

4. Джейсон Браун (США) — 95,61.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82.

6. Даниэль Грассль (Италия) — 89,81.

Женщины. Короткая программа

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 76,90.

2. Каори Сакамото (Япония) — 72,69.

3. Изабо Левито (США) — 71,22.

4. Маделин Скизас (Канада) — 69,76.

5. Маи Михара (Япония) — 66,85.

6. Эмбер Гленн (США) — 66,55.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 93,91.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 90,90.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 88,37.

4. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония) — 78,38.

5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 76,15.

6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 69,96.