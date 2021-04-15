Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги первого дня World Team Trophy 2021.

— Я доволен, но радоваться рано. Нужно дождаться второго дня и третьего. Промежуточно все довольны. Если говорить о выступлении мужчин, то оба очень хорошо сегодня катались. Семененко — не подвел, Миша тоже хорошо катался. Русская сборная сегодня была просто хороша.

— На чемпионате мира болельщиков не было. Сегодня они были, но смогли ли как-то почувствовать?

— Японцев тяжело почувствовать, также, как и китайцев. В силу своей культуры. Но, когда катался тот же Ханю, то они просто выбрасывались. Хорошо его принимали. На хороших фигуристах зал вставал.

После первого дня соревнований Россия лидирует в командном зачете.

(Данил Алешин)

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.

Составы сборных и путеводитель по турниру — на этой странице. Результаты, новости и обзоры — в разделе командного чемпионата мира на нашем сайте.