Туктамышева «избила» Щербакову во время мужской короткой программы на командном ЧМ. Видео
14:33
Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева 15 апреля во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке устроили «потасовку».
17-летний фигурист выступал в короткой программе под музыку из фильма «Бандитский Петербург», и бокс российской команды решил подыграть спортсмену. В частности, Туктамышева с использованием биты «пообщалась» с Щербаковой, которая «устроила перестрелку».
ШОК! Елизавета Туктамышева избила Анну Щербакову! ? pic.twitter.com/rLnAwZv9zr— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 15, 2021
После первого дня командного чемпионата мира сборная России лидирует в общем зачете с 49 очками. На втором месте США (47 очков), на третьем Япония (42 очка).
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