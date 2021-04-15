Туктамышева «избила» Щербакову во время мужской короткой программы на командном ЧМ. Видео

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева 15 апреля во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке устроили «потасовку».

17-летний фигурист выступал в короткой программе под музыку из фильма «Бандитский Петербург», и бокс российской команды решил подыграть спортсмену. В частности, Туктамышева с использованием биты «пообщалась» с Щербаковой, которая «устроила перестрелку».

После первого дня командного чемпионата мира сборная России лидирует в общем зачете с 49 очками. На втором месте США (47 очков), на третьем Япония (42 очка).