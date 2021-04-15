Фигурное катание
Командный чемпионат мира
Новости
Командный зачет Календарь Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Командный чемпионат мира

Туктамышева «избила» Щербакову во время мужской короткой программы на командном ЧМ. Видео

14:33
Теги:

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева 15 апреля во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке устроили «потасовку».

17-летний фигурист выступал в короткой программе под музыку из фильма «Бандитский Петербург», и бокс российской команды решил подыграть спортсмену. В частности, Туктамышева с использованием биты «пообщалась» с Щербаковой, которая «устроила перестрелку».

После первого дня командного чемпионата мира сборная России лидирует в общем зачете с 49 очками. На втором месте США (47 очков), на третьем Япония (42 очка).

Опрос

проголосовало: 117671
Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд