«В аниме бывает много поучительных сюжетов». Российский фигурист поделился впечатлениями от командного чемпионата мира

Российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от участия в командном чемпионате мира в Японии.

— Я очень доволен прокатом, — сказал Семененко. — Рад, что съездил на такие старты, что было много зрителей. Это мой первый приезд в Японию. Мне нравится вся тематика этой страны, аниме — там бывает много поучительных сюжетов. Хочу передать ребятам из сборной искренней удачи, чтобы у них все хорошо сложилось. Будем болеть за них!

Подопечный Алексея Мишина набрал 166,33 балла, обогнал двукратного вице-чемпиона мира Сему Уно и оставил Россию в лидерах турнира.

(Дмитрий Кузнецов)