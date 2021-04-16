Ягудин назвал гениальным прокат Коляды в произвольной программе на командном ЧМ по фигурному катанию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин положительно оценил выступление россиянина Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии.

«Абсолютно гениальное катание, гениальная постановка Ильи Авербуха для Миши Коляды. Редкий случай, когда совпадает абсолютно все, когда спортсмен способен настолько пронзительно выступать. Мы видели, насколько сконцентрирован был Миша, когда он выходил на лед», — сказал Ягудин в прямом эфире на сайте Первого канала.

Эксперт отметил, что Коляда допустил ошибку во время проката, но при этом он остался доволен спортсменом.

«В самом конце программы вместо тройного риттбергера получился двойной, но лично для меня сезон у Михаила закончен. У меня складывается впечатление, что они вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным поймали спокойствие, теперь они способны спокойно выполнять по два четверных тулупа в произвольной программе», — добавил Ягудин.

В произвольной программе Коляда сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной аксель, допустил ошибку на ещё одном тройном акселе, двоив его, и сделал двойной риттбергер. Фигурист набрал за свой прокат 180,72 балла — это его лучший результат в сезоне (на международном уровне, локальные турниры не учитываются).