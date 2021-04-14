Туктамышева показала фото после 12-часового сна: «Вот по-настоящему доброе утро»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новую историю из Японии, куда сборная России прилетела на командный чемпионат мира.

Она опубликовала несколько фотографий из гостиничного номера.

«Я проспаль почти 12 часов! Вот по-настоящему доброе утро», — написала Туктамышева в Instagram.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.