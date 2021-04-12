Итальянский фигурист Франгипани сообщил, что не будет участвовать на командном ЧМ

Итальянский фигурист Габриэле Франгипани в своем Instagram сообщил, что не выступит на командном чемпионате мира 2021 в Осаке.

Спортсмен должен был заменить на турнире , который вчера, 11 апреля, рассказал, что пропустит чемпионат.

«Я должен был отправиться на World Team Trophy в Осаке в качестве замены Маттео Рицци, но произошли некоторые заминки, поэтому я не смогу участвовать. Удачи всей команде Италии», — написал Франгипани.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу будут бороться шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.