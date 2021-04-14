Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что армянский тренер Рафаэли Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта.

«Прекрасная новость! Рафаэль — один из лучших тренеров в мире. Мы с ним работали вместе, у него сейчас лучший мальчик. Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Финансовый аспект? У каждого тренера есть своя ставка», — сказала Тарасова «СЭ».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.

(Владимир Пушкарев)