Арутюнян примет участие в работе с Трусовой

По информации «СЭ», армянский тренер Рафаэль Арутюнян примет участие в подготовке российской фигуристки Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня Арутюнян посетил академию «Ангелы Плющенко».

Трусова и ее родители рассматривали вариант перехода к тренеру, работающему в США, еще в период сотрудничества с Этери Тутберидзе. Теперь руководство «Ангелов Плющенко» оформило сотрудничество Трусовой и Арутюняна в другом формате — тренер сам приехал в Москву. Арутюнян не раз комплементарно высказывался о Трусовой — после чемпионата мира он заявил: «Саша — молодец, что пробует максимальную сложность». При этом Александра продолжит работать с самим Плющенко.

Отец Трусовой в ответ на звонок «СЭ» посоветовал узнавать подробности в академии.

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.

(Дмитрий Кузнецов)