Туктамышева выложила фотографии из «пузыря» перед командным чемпионатом мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала несколько фотографий со стадиона в Осаке, где будет проходить командный чемпионат мира по фигурному катанию.

На одном из фото в Instagram Туктамышева вместе с чемпионкой мира Анной Щербаковой позируют в зоне для спортсменов, которую разграничили с сохранением социальной дистанции.

«Командный чемпионат мира 2021 года в пузыре», — подписала фигуристка.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.