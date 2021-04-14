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Туктамышева выложила фотографии из «пузыря» перед командным чемпионатом мира

15:18
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала несколько фотографий со стадиона в Осаке, где будет проходить командный чемпионат мира по фигурному катанию.

На одном из фото в Instagram Туктамышева вместе с чемпионкой мира Анной Щербаковой позируют в зоне для спортсменов, которую разграничили с сохранением социальной дистанции.

«Командный чемпионат мира 2021 года в пузыре», — подписала фигуристка.

 

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

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