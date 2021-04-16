Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в беседе с «СЭ» прокомментировала итоги второго соревновательного дня World Team Trophy в японской Осаке.

«Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира, очень здорово, что они вновь доказали, что они лучшие. Когда у тебя есть какие-то нюансы со своим костюмом, ты это ощущаешь, ты зажимаешься и думаешь только о том, что у тебя что-то не так. Поэтому Вика молодец, что не растерялась и высоко подняв голову докатала свой номер, свою победную чемпионскую программу», — сказала Слуцкая «СЭ».

Слуцкая также считает, что инцидент с костюмом Синициной лишь показал ее высокий уровень профессионализма.

«Если бы Миша на чемпионате мира откатал бы короткую программу так же, как откатал здесь, то он бы тоже был, наверняка, в тройке. Я всегда говорила, что не то, что есть порох, а что мы достойны бороться за призовые места. Да, к сожалению, до Чена нам еще далековато, но от старта к старту и Миша, и Женя показывают хорошее катание на высоком уровне. Я не буду обращать внимание на какие-то ошибки, помарки, но то, что становятся лучше, становятся сильнее и увереннее, это факт. Мальчишкам хочется пожелать, чтобы к олимпийскому сезону они не растеряли тот энтузиазм, ту силу и волю, которая сейчас есть, чтобы этот задел стал первым шагом к достижению самых высоких целей», — добавила Слуцкая.

По итогам двух соревновательных дней сборная России с 91 баллом лидирует в таблице на командном чемпионате мира.

(Екатерина Звенигородская)