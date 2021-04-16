Туктамышева осталась довольна результатом второго дня командного ЧМ в Осаке

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева отметила, что команда показала отличный результат во второй день командного чемпионата мира в японской Осаке.

В пятницу россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в произвольном танце, в одиночном катании Михаил Коляда стал третьим, Евгений Семененко — пятым.

«Я очень довольна сегодняшним днем. Наши ребята прекрасно выступили, заняли самые высокие места, — цитирует «РИА Новости» Туктамышеву. — Я очень горжусь своей командой, что они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Рада тем, как прошел сегодняшний день. Я счастлива».

«Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких баллов мы давно не видели после второго дня. Очень надеюсь, что завтра все пойдет, как мы планируем, и мы останемся на этом месте. Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира, и капитаном буду я. Это очень круто. Но нужно дожить до завтрашнего дня, поболеть за пары, чисто прокатать девушкам. Думаю, все будет хорошо, настрой у нас боевой», — добавила она.

По итогам двух дней соревнований и шести этапов программ сборная России лидирует, имея 91 очко. Отрыв от США, у которой 83 балла, увеличился до 8 очков. Замыкает тройку лидеров Япония (78 баллов).