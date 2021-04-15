Щербакова пока не определилась с прыжками на олимпийский сезон

Российская фигуристка Анна Щербакова отметила, что пока не определилась с набором прыжков на следующий, олимпийский сезон.

17-летняя спортсменка стала первой в короткой программе на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy).

«Рано об этом [о прыжках] говорить — во-первых, я сейчас сконцентрирована на этих соревнованиях, во-вторых, в этом сезоне были сложности со своим набором. Поэтому все будем смотреть по ситуации на тренировках», — цитирует ТАСС Щербакову.

На вопрос о возросшем мастерстве катания спортсменки, она отметила: «Мы много тренируемся, я взрослею, поэтому прогресс, я думаю, неизбежен, и это может быть заметно не только в техническом плане — мы работаем над всеми частями нашей программы. Для меня очень важна выразительность, я стараюсь прибавлять что-то новое для себя. Мне очень нравится моя короткая программа — я стараюсь выполнять все с душой, а не механически показывать все, что мы наработали».

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

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