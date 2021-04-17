Щербакова ошиблась на четверном флипе в произвольной программе на командном ЧМ

Чемпионка мира Анна Щербакова с ошибкой выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.

Фигуристка ошиблась на приземлении с четверного флипа, затем исполнила каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип +ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

За свой прокат она получила 160,58 балла.