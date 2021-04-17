Туктамышева уступила Сакамото в произвольной программе на командном ЧМ

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева с помарками выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Она с ошибкой приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, затем чисто исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип, в каскаде двойной аксель+ойлер+тройной сальхов ошиблась на приземлении с третьего прыжка, допустив степ-аут, прыгнула тройной лутц и тройной риттбергер.

Туктамышева набрала 146,23 балла.