Щербакова опубликовала фото с Туктамышевой из Владивостока

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала совместное фото с Елизаветой Туктамышевой из Владивостока. Они вместе летят на командный чемпионат мира в Осаке.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Щербакова и Туктамышева заняли первое и второе места соответственно.

Командный турнир World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.