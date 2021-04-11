Щербакова опубликовала фото с Туктамышевой из Владивостока
11 апреля 2021, 23:49
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала совместное фото с Елизаветой Туктамышевой из Владивостока. Они вместе летят на командный чемпионат мира в Осаке.
На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Щербакова и Туктамышева заняли первое и второе места соответственно.
Командный турнир World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.
В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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