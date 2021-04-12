Сборная России прибыла в Японию на командный чемпионат мира

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева сообщила, что сборная России прибыла в Японию для участия в командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Наконец-то долетели до Японии! Был довольно долгий путь», — написала Туктамышева в Instagram.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу будут бороться шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.