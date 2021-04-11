Итальянец Риццо пропустит командный чемпионат мира по фигурному катанию

Итальянский фигурист Маттео Риццо объявил, что не сможет выступить на командном чемпионате мира. Причину пропуска он не сообщил.

«Грустные новости. К сожалению, сегодня я не вылетел, как было запланировано, на командный чемпионат мира. Мне очень жаль, что я не буду присутствовать в Осаке. Я желаю удачи всей итальянской команде и с нетерпением жду возможности болеть за них из дома. Вперед Италия!», – написал Риццо в Instagram.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме итальянец набрал 245,37 балла по сумме двух программ и занял 11-е итоговое место.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.