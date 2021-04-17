Российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с журналистами подвела итоги командного чемпионата мира в Японии.

«День произвольной программы получился более насыщенным и радостным, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух, атмосферу, когда мы друг за друга болели. Я чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме. Все-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь хочется немного выдохнуть», — сказала Щербакова.

Россия впервые в истории выиграла World Team Trophy, который носит неофициальный статус командного чемпионата мира. Щербакова выиграла и короткую, и произвольную программу.

(Дмитрий Кузнецов)