Щербакова — о победе на командном ЧМ: «Чувствую даже больше радости, чем от победы на личном чемпионате мира»
14:04
Российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с журналистами подвела итоги командного чемпионата мира в Японии.
«День произвольной программы получился более насыщенным и радостным, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух, атмосферу, когда мы друг за друга болели. Я чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме. Все-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь хочется немного выдохнуть», — сказала Щербакова.
Россия впервые в истории выиграла World Team Trophy, который носит неофициальный статус командного чемпионата мира. Щербакова выиграла и короткую, и произвольную программу.
(Дмитрий Кузнецов)
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