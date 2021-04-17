Щербакова рассказала о задаче на олимпийский сезон
14:08
Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова поделилась ожиданиями от олимпийского сезона в разговоре с журналистами после командного турнира в Японии.
«Задача на олимпийский сезон? Пока целенаправленно об этом не задумывалась. Но мы всегда работаем над всем — программы, элементы. Важно, чтобы постановки были интересными, чтобы я чувствовала образ. Работы предстоит очень много», — сказал Щербакова.
Щербакова в нынешнем сезоне выиграла все старты, в которых участвовала, кроме Кубка Первого канала, на котором официально не велось личного подсчета баллов.
17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).
(Дмитрий Кузнецов)
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