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Туктамышева — о победе на командном ЧМ: «Это великий момент — здесь был флаг и гимн России»

13:58
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы сборной России на командном чемпионате мира в Японии. 24-летняя подопечная Алексея Мишина была капитаном команды на турнире.

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«Для нас очень важно, что здесь был российский флаг. И сегодня был великий момент для нашей команды — мы слышали гимн страны. Это значит очень много. Мы на самом деле этим насладились.

Это были последние соревнования в сезоне. Мне хотелось поставить жирную точку и хорошо выступить. Это настоящий праздник. А в этом году — праздник вдвойне, потому что сезон был очень сложным", — призналась Туктамышева.

Напомним, Россия лишена права на государственную атрибутику, флаг и гимн, на чемпионатах мира и Олимпиаде. Турнир в Японии носил статус командного чемпионата мира неофициально, поэтому символика была разрешена.

Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).

(Дмитрий Кузнецов)

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