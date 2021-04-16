Россия увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию в Японии

Сборная России упрочила лидерство в общем зачете на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

Российская спортивная пара Анастасия Мишин/Александр Галлямов выиграла короткую программу и принесла команде еще 12 очков.

Теперь у сборной России 61 балл. Отрав от идущей второй команды США (56 очков) увеличился до пяти очков. Замыкает тройку сборная Японии (52 очка).

Сегодня пройдет еще два этапа. Произвольную программу представят танцевальные дуэты (начало — в 10.35) и мужчины (начало — в 12.00).

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Положение после четырех видов

1. Россия — 61

2. США — 56

3. Япония — 52

4. Италия — 36

5. Франция — 34

6. Канада — 30

Командный ЧМ-2021: Россия продолжает борьбу за победу. Трансляция второго дня