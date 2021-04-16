Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ в Японии
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
За свой прокат пара, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала 73.77.
Второй результат показали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66.09). Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65.82).
Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 17 апреля (начало — в 9.10 по московскому времени).
Сборная России после четырех этапов упрочила лидерство в общем зачете. Мишина и Галлямов принесли команде еще 12 очков. Теперь у России 61 балл.
Второе место занимает сборная США (56 очков). Третье — Япония (52 очка).
Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,77
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 65,82
4. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 65,68
5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 61,37
6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 54,91
Командный турнир
Положение после четырех видов
1. Россия — 61
2. США — 56
3. Япония — 52
4. Италия — 36
5. Франция — 34
6. Канада — 30
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