Ковтун: «Россияне выиграли командный чемпионат мира за счет правильной работы федерации»

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун отметил, что сборная России по фигурному катанию одержала победу на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в Осаке за счет правильной и планомерной работы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В субботу сборная России впервые в истории выиграла общий зачет командного чемпионата мира.

«Во-первых, конечно, хочу поздравить всех ребят с окончанием сложного сезона, — цитирует ТАСС Ковтуна. — Это первая в истории наша победа на этом турнире, и она случилась в преддверии важного олимпийского сезона. Я считаю, что наши ребята сделали все максимально возможное, выложились все без исключения и выполнили свою задачу на 100%», — сказал Ковтун.

Сборная России набрала в общем зачете 125 баллов, второе место заняла команда США (110), третье — фигуристы из Японии (107).

«Думаю, что [выиграть с большим отрывом] удалось за счет правильной и планомерной работы нашей федерации по ходу сезона. Она позволила нашим спортсменам в это сложное ковидное время не терять соревновательный дух и ощущение выступлений. В отличие от других сборных, наверное, у нас эта работа была выполнена лучше всех». — отметил Ковтун.

«Естественно, победа важна в контексте генеральной репетиции перед командными соревнованиями на Олимпийских играх. Соответственно, наша федерация также делает выводы, кто в команде стабилен и на кого можно положиться. Сейчас наш состав продемонстрировал именно стойкость и стабильность», — добавил собеседник ТАСС.