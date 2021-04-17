Министр спорта РФ оценил выступление российских фигуристов в международном сезоне

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира в Японии.

«Этой победой сборная России по фигурному катанию завершила успешный международный сезон. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, и отмену многих соревнований, российские фигуристы подтвердили свой высокий класс.

Такие высокие результаты наших спортсменов добавляют оптимизма в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уверен, что профессионализм и мастерство тренеров помогут нашим фигуристам всегда бороться за самые высокие награды на всех международных турнирах. Надеемся, что сборная России по фигурному катанию продолжит следовать победным традициям и на олимпийском льду", — цитирует Матыцина ТАСС.

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.

Российскую команду представляли Евгений Семененко, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова и капитан сборной Елизавета Туктамышева.