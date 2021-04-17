Боброва не сомневалась, что Россия пройдет весь командный ЧМ на первой строчке

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Екатерина Боброва прокомментировала «СЭ» победу сборной России на командном чемпионате мира в Японии.

«Мне кажется, в данных обстоятельствах девочки сделали максимум того, что могли. Все красиво и классно откатали. Понятно, что какие-то помарки были, но сейчас было главным заработать максимальное количество баллов, чтобы команда выиграла. У нас практически все принесли максимальное количество очков, и мы выполнили главную цель — впервые в истории выиграли командный чемпионат мира. Мне кажется, сейчас что-то выяснять или делать работу над ошибками нет смысла, потому что мы победили. Это конец сезона, на протяжении которого наша команда была ведущей во всех видах. Остается выдохнуть, порадоваться победам и с этим запалом ворваться в Олимпийский сезон. Нужно, как минимум, не снижать планку», — сказала Боброва «СЭ».

Также именитая российская фигуристка оценила выступления российских спортсменов.

«Для меня вообще не было удивлением, что мы весь турнир прошли на первой позиции. Я прекрасно знала, что у Вики Синициной и Никиты Кацалапова вообще нет конкурентов. Никто не мог пошатнуть их первое место и 24 балла. Собственно, как и в Мишиной с Галлямовым. У них тоже не было конкурентов и итог — 24 балла для команды. Такая же уверенность у меня была в девочках. Единственное, Лиза заняла третье место в произвольной программе, но это сейчас совершенно не стоит обсуждения. Все равно она получила практически максимальное количество баллов. Наши мальчики справились на ура, учитывая, какие у них были соперники. Это классная отправная точка перед следующим сезоном. При всех этих раскладах не представляю, в какой параллельной и ужасной вселенной, что могло бы произойти, чтобы не позволить нашей команде победить. Остается порадоваться, что у нас такая сильная сборная. Надеюсь, все эти моменты сохранятся у нас и в следующем сезоне», — добавила Боброва.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

(Сергей Федоров)