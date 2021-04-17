Туктамышеву засудили? Уверенная победа сборной России, несмотря на странное домашнее судейство

Японцы как могли пытались сохранить интригу, но наша команда слишком сильна.

Сборная России с седьмой попытки впервые в истории стала победителем World Team Trophy — неофициального командного чемпионата мира. До этого были три медали — два серебра и бронза, но золота не было. В этом году наша команда ехала на турнир в японской Осаке в оптимальном составе и статусе главного фаворита. На фоне ослабленных конкурентов россияне выглядели сверхуверенно, победив, по сути, досрочно еще за сутки до конца соревнований. На данный момент конкурентов для нас не нашлось, но насколько такая доминирующая позиция вселяет надежды на Олимпиаду?

Фигурное катание в мире сильно пострадало из-за пандемии

Мало того что Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова на командном Кубке мира выступают будто в своей лиге, так еще и задача на произвольную у них была максимально простой. Только в случае первых двух мест для американок и полного провала наших девушек чемпион общего зачета мог поменяться. Преимущество России над США после победы в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова было в 9 баллов. Это означало, что даже пятое и шестое место вполне устроило бы Туктамышеву и Щербакову.

Устроило бы в плане достижения командного результата, но вряд ли они были бы удовлетворены таким собственным результатом. Глядя на выступления девушек из первой разминки, казалось, что той же Щербаковой для того, чтобы выпасть из тройки лидеров, надо выйти на лед голой и упасть со всех заявленных прыжков. Если ЧМ в Стокгольме еще тешил нас надеждами, что фигурное катание с минимальными потерями пережило пандемию, то командник показал нам суровую реальность — вне России, Японии и США ситуация близка к критической. Команды Канады, Франции и Италии представляли из себя довольно печальное зрелище. Мало того что по разным причинам собрать лучшие составы они не смогли, и даже команда из Швеции до Японии добралась только частично, так еще и заменившие их фигуристы вводили в ступор комментаторов. Им нужно было находить хотя бы что-то положительное в их прокатах, но как это сделать, когда огромную радость в командном кис-энд-край вызывают 110 баллов за произвольную?

Кихира окончательно развалилась

Турнир в женском одиночном катании выглядит не таким безнадежным разве что на фоне парного катания. Там Анастасия Мишина и Александр Галлямов реально могли остановить выступление где-то посередине проката, и все равно вряд ли бы кто-то смог бросить им вызов. Были надежды на итальянцев, но Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе после карантина так и не пришли в себя. Неплохо выглядит японская пара, только если брать ее в сравнении с представителями Японии в парах на турнирах прошлых лет. Вторыми после наших стали американцы, но и их конкурентами назвать можно с огромной натяжкой. К тому же прокат у наших свежих чемпионов мира получился отличным.

У девушек сильнейшая разминка все-таки представляла хоть какой-то спортивный интерес. Карен Чен подобраться к россиянкам, как в Стокгольме, не смогла, зато реабилитировалась за неудачные выступления в Стокгольме Брейди Теннелл. Американке уже постфактум сильно порезали технику, плюс она сильно рискнула, исполняя каскад последним элементом. Такая расстановка лишала ее пространства для маневров — ошибка и все, минус элемент. Но на фоне всех остальных, кто катался до Теннелл, ее выступление было шагом в новый уровень. У нас тут что, и правда сильнейшие фигуристки мира собрались, а не этап Кубка России (в докоронавирусную эпоху)?

А вот Рика Кихира никак прийти в себя не может. У нее выдался сложный сезон, она хотела перейти к Брайану Орсеру, но закрытые канадские границы лишили ее такой возможности. Поехала в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, и работа известного специалиста видна, по крайней мере в хореографии она сильно прибавила и постановки от Бенуа Ришо смотрятся в ее исполнении очень интересно. Но при полном отсутствии стабильной техники говорить о каких-либо шансах на успех не приходится. Изначально она вышла со странным решением — прыгать только один тройной аксель, а первым элементом — тройной сальхов. Очевидно, что в будущем на месте тройного будет четверной, но пока что Рика сама запуталась, что хочет делать, и допустила слишком много повторов. На других прыжках недокруты, вместо трикселя — прыжок в два оборота и множество других заметных помарок. Это точно та самая Кихира, которую мы все боялись?

Туктамышева проиграла японке Сакамото по технике

Пока Кихира никак не выйдет из турбулентности, позицию первого номера в японской сборной перехватывает Каори Сакамото. У нее замечательная произвольная под саундтрек из «Матрицы». Сама программа еще с прошлого сезона, но в этом она ее немного видоизменила, добавив, например, забавный момент, где Каори проезжает мимо судей и проводит ровно над ними линию лезвием конька. На чемпионате мира судьи даже опешили и некоторые в страхе отодвинулись назад. Хотя, конечно, риска для них никакого — их защищает бортик. Очень радостно, что наконец-то она исполнила эту программу чисто и постановка действительно раскрылась по-новому. В плане техники тоже вопросов почти нет: Сакамото отказалась от попыток четверного тулупа, который ранее учила, зато чисто сделала все тройные элементы.

Но при всем уважении к Сакамото и радости японских зрителей, насколько адекватна победа Каори над Елизаветой Туктамышевой? 24-летняя россиянка выдала лучший прокат сезона, единственной помаркой стал разве что нечеткий выезд через тройку с каскада тройной аксель — двойной тулуп. Но сам факт: девушка исполняет два тройных акселя и проигрывает конкурентке без ультра-си даже по технике? Судьи, с вами все хорошо? Оценки Туктамышевой сдерживали как могли — порезали уровни на вращениях и дорожке шагов, выдали минимальные GOE и оценили каскад двойной аксель с тройным сальховым через ойлер так, будто она упала с одного из прыжков.

Неприятно, но все-таки результат здесь важен только в команде, и минимум третье место для Туктамышевой уже гарантировало нам первое место на турнире. Щербакова выступала уже на бис, но слабину себе не дала. Практически идеальное выступление, разве что четверной флип Анне пока так и не удается. Но переживать не стоит, на разминке она исполнила два чистых квада. Щербакова выдала золотой сезон, единственный раз ее обыграла только Камила Валиева, и то в рамках командных соревнований, а они были в составе одной команды. Но говорить о возможной победе Щербаковой следующей зимой на Олимпиаде все-таки пока рано — за межсезонье может многое произойти. Как и в плане командных соревнований. Сейчас мы выиграли разгромно, с преимуществом в 15 баллов. Но через год такой разрыв вряд ли стоит ожидать, поэтому расслабляться точно не стоит.

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23

4. Брейди Теннелл (США) — 133,19

5. Рика Кихира (Япония) — 132,39

6. Карен Чен (США) — 127,24

7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98

9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65

10. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 107,30

11. Майа Маззара (Франция) — 100,11

12. Леа Серна (Франция) — 97,63

Итоговое положение

1. Россия — 125

2. США — 110

3. Япония — 107

4. Италия — 72

5. Франция — 67

6. Канада — 57