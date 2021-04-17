В Федерации фигурного катания России оценили победу сборной на командном ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал победу сборной России на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy-2021.

«Это особенно ценно и радостно, что наша команда одержала убедительнейшую победу на этом турнире. Все это благодаря тому, что каждый участник команды показал свой максимум. Они смогли это сделать несмотря на то, что совсем недавно закончился чемпионат мира, и все были довольно уставшие. Я очень благодарен нашим тренерам, которые готовили спортсменов. Благодарен самим спортсменам, которые показали максимум, за это прекрасное выступление», — сказал Горшков «СЭ».

Горшков также заявил, что хотел бы появления официального командного чемпионата мира в подобном формате.

«Вы знаете, это не чемпионат мира, к сожалению. Хотелось бы, чтобы такие соревнования были в календаре международной Федерации. Это кубок и его формат немного отличается от командных соревнований на Олимпийских играх, которые проводятся раз в 4 года», — добавил Горшков.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ. По результатам соревнований сборная России имеет 125 очков, США — 110 (второе место), Япония — 107 (третье место).

(Артем Бухаев)

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