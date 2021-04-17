Тарасова осталась недовольна третьим местом Туктамышевой на командном чемпионате мира

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» 17 апреля не согласилась с судейскими оценками в последний соревновательный день командного чемпионата мира в Японии.

В произвольной программе Елизавету Туктамышеву в борьбе за второе место обогнала японка Каори Сакамото (150,29 против 146,23 балла). При этом россиянка сделала два тройных акселя, один из которых с помаркой на выезде, Сакамото элементов ультра-си не делала.

«Девушки катались прекрасно. Оценки Туктамышевой? Я считаю, что Лиза должна была быть сегодня второй. Если кто-то недоволен ее оценками, я присоединяюсь к этому мнению», — сказала Тарасова.

Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. У ближайших преследователей, США, лишь 110.

(Дмитрий Кузнецов)