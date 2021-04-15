Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступления нашей танцевальной пары и девушек на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке.

«Прекрасный чистый прокат Туктамышевой и Щербаковой! И Кацалапов с Синициной прекрасно откатали, но еще нельзя сказать, что турнир наш. Не надо ничего говорить, пока все не откатают. Это не под фонограмму петь, понимаете? Надо выйти и откататься в каждом виде каждый день», — сказала Бестемьянова «СЭ».

После короткой программы женщин на командном ЧМ сборная России занимает первое место. Короткую программу выиграла Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева. Ранее в четверг первыми в ритм-танце стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Екатерина Звенигородская)

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь