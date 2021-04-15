Бестемьянова — о шансах на победу в командном ЧМ: «Это не под фонограмму петь, понимаете?»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступления нашей танцевальной пары и девушек на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке.
«Прекрасный чистый прокат Туктамышевой и Щербаковой! И Кацалапов с Синициной прекрасно откатали, но еще нельзя сказать, что турнир наш. Не надо ничего говорить, пока все не откатают. Это не под фонограмму петь, понимаете? Надо выйти и откататься в каждом виде каждый день», — сказала Бестемьянова «СЭ».
После короткой программы женщин на командном ЧМ сборная России занимает первое место. Короткую программу выиграла Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева. Ранее в четверг первыми в ритм-танце стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
(Екатерина Звенигородская)
Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь
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