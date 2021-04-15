Короткая программа Щербаковой на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео

Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

17-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной риттбергер. Анна получила за вращения и дорожку шагов четвертый уровень. В сумме Щербакова набрала 81,07 балла — это ее личный рекорд в карьере.

Еще одна представительница России, Елизавета Туктамышева заняла второе место по итогам короткой программы, набрав 80,35 балла.

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — 10.40 по московскому времени).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь