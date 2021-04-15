Щербакова и Туктамышева стали лучшими в короткой программе на командном ЧМ в Японии

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

За свой прокат 17-летняя спортсменка, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала 81.07.

Второй стала россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 80.35.

Замкнула тройку японка Каори Сакамото (77.78). Ее соотечественница Рика Кихира показала четвертый результат (69.74).

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — 10.40 по московскому времени).

Таким образом, в общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

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