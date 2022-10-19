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Сегодня, 10:00

Возвращение Тарасовой, платья Загитовой и Щербаковой, тату Милохина. Новые фото со съемок «Ледникового периода»

Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
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Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова — ведущий шоу «Ледниковый период». 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Тарасова. 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова. 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова. 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова. 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 17 октября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 18 октября.
Фото «СЭ»
Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Даня Милохин. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Шеф отдела иллюстраций «СЭ» побывал на съемках нового сезона, оценил костюмы ведущих и написал колонку.

Мне повезло наконец-то оказаться на съемках нового сезона «Ледникового периода». С прошлогоднего финала здесь не был и очень соскучился! Обычно на популярном шоу работает коллега Дарья Исаева, замечательный фотокорреспондент и большая любительница фигурного катания. Но в этот вторник она выбрала футбол и матч Кубка России.

Великолепная атмосфера праздника, замечательные спортсмены и артисты, прекрасные костюмы, классная музыка — настоящее представление. Делать такой репортаж — сплошное удовольствие.

На входе организаторы строго предупредили, что публиковать относящиеся к телеэфиру снимки или видео, описывать номера или костюмы участников можно только через неделю. Важно не испортить эффект от премьеры.

Поэтому пока поделимся тем, что можно показать и рассказать. Тем более что без приключений съемка не обошлась. Чтобы понаблюдать за героями, я присел возле огромного съемочного крана ближе к скамейкам команд. И едва не погиб под его стрелой. Оператор самыми «добрыми» словами поздравил меня с тем, что остался жив.

Больше под стрелой не стоял, снимал издали.

Большая радость для всех — возвращение на шоу Татьяны Анатольевны Тарасовой. Наш великий тренер поправилась и заняла свое место во главе жюри.

Татьяна Тарасова. 17 октября. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Тарасова. 17 октября.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новая ведущая шоу олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова готовится к записи программы.

Анна Щербакова. 17 октября. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова. 17 октября.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алина Загитова на скамейке команды Александра Жулина.

Алина Загитова. 17 октября. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. 17 октября.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анна Щербакова берет интервью у участников программы после выступления.

Анна Щербакова. 17 октября. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова. 17 октября.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ведущие шоу Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 17 октября. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 17 октября.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еще один великолепный наряд Алины Загитовой.

Алина Загитова. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алина Загитова. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Замечательные фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Может сложиться впечатление, что не только Анна Щербакова, а все ведущие «Ледникового периода» болеют за «Спартак».

Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 18 октября. Фото "СЭ"
Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. 18 октября.
Фото «СЭ»

Даня Милохин и Евгения Медведева наблюдают за выступлением участников шоу.

Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алина Загитова, Евгения Медведева и Даня Милохин следят за работой ведущей шоу Анны Щербаковой.

Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Даня Милохин. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Даня Милохин. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгения Медведева с огромной свечой во время выступления одной из пар проекта.

Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Даня Милохин и Евгения Медведева. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Красавицы Алина Загитова и Евгения Медведева.

Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алина Загитова и Евгения Медведева. 18 октября.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

фото
Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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