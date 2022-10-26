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Сегодня, 12:06

Плющенко заявил, что ему не интересен уход Милохина из проекта «Ледниковый период»

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход блогера Дани Милохина из проекта «Ледниковый период».

«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушел из проекта? Мне это вообще не интересно. Я тут при чем?" — сказал Плющенко Legalbet.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин выступал во втором сезоне «Ледникового периода» подряд в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushenko-ob-uhode-milohina-iz-lednikovogo-perioda-ya/
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